TV francesa afasta 2 por frases sexistas sobre caso Neymar

A emissora francesa "RMC Sport" suspendeu o jornalista Daniel Riolo e o comentarista Jerome Rothen, ex-jogador do Paris Saint Germain (PSG), após utilizarem frases sexistas para falar sobre Najila Trindade, modelo que acusa o atacante Neymar de estupro e agressão. As declarações foram dadas no último sábado (8) durante o programa "After Foot". "No caso Neymar, não consigo deixar de pensar em algo estúpido ", disse Riolo referindo-se à jovem brasileira.

"Mas a garota, você viu a garota? "Sim, é muito estúpido", intervém o apresentador Nicolas Vilas. A discussão, no entanto, continua. "Eu estava esperando que ela fosse um avião de combate. Eu fiquei muito decepcionado. Para vir a Paris, pegar um avião, etc. E quando chega você pensa: estou na m…", acrescentou Riolo.

O ex-jogador do PSG, por sua vez, concordou com o comentário e ressaltou que "ele [Neymar] pode ter tudo o que quiser e pegou uma mulher de segunda divisão". Rothen ainda comparou Najila ao Lorient, clube da segunda divisão francesa. O diálogo entre os dois foi alvo de diversas críticas nas redes sociais, incluindo de Marlène Schiappa, secretária de Estado da Igualdade de Gênero da França.

"Eu penso em todas as mulheres que estão relutantes em registrar uma queixa depois de terem sido estupradas ou abusadas sexualmente", disse no Twitter, em um apelo ao Conselho Superior do Audiovisual (CSA) da França.

Em uma entrevista posterior à emissora, Schiappa ressaltou que fazer comentários desse tipo "contribui para a cultura do estupro".

Tanto Rothen como Riolo pediram desculpas pelos comentários e afirmaram que as declarações sobre a mulher não tem nada a ver com o suposto abuso. O diretor geral da emissora, Laurent Eichinger, por sua vez, condenou "fortemente os comentários feitos no ar por Jerome Rothen e Daniel Riolo. Eles são inaceitáveis".

Najila acusa Neymar de estupro, o qual teria ocorrido no dia 15 de maio, em Paris, na França.