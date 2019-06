Toronto Raptors pode se consagrar campeão da NBA nesta segunda, com transmissão da Band

O Toronto Raptors está muito perto de ser campeão da NBA pela primeira vez. O time canadense voltou a derrotar na última sexta-feira o Golden State Warriors na casa do rival, a Oracle Arena, em Oakland, para fazer 3 a 1 na série e ficar a uma vitória do título. Que pode sair hoje.

Às 22h, com transmissão da Band, os dois se enfrentam no jogo número cinco, em Toronto, que pode selar o triunfo do Raptors – a decisão é feita em melhor de sete partidas.

Na expectativa de poder voltar a contar com Durant, o Golden State, na decisão pelo quinto ano consecutivo, terá, agora, uma árdua missão para reverter a série e conseguir faturar seu quarto título desde 2015. Azarões desta final, os canadenses têm contado com o brilho de Kawhi Leonard.

“Não tem nada acabado. Temos que ter paciência. Não interessa quantos jogos temos pela frente. Se um, dois ou três. Temos que ter confiança e não ter pressa para conquistar as coisas”, declarou Leonard.