Fagner se recupera e faz primeiro treino com o grupo da seleção brasileira

O lateral-direito Fagner fez nesta segunda-feira o primeiro treino com bola pela seleção brasileira durante a preparação para a disputa da Copa América. O jogador do Corinthians se apresentou à equipe com lesão na coxa esquerda, mas cumpriu o cronograma de recuperação e participou durante a tarde no treinamento no estádio do Pacaembu, o primeiro compromisso da equipe na cidade do jogo de estreia no torneio.

Fagner passou os últimos dias sob cuidados especiais e, no fim de semana, durante a passagem da seleção por Porto Alegre, havia treinado separado dos demais, ainda sem bola. Nesta segunda, porém, o jogador participou da atividade e trabalhou sem limitações após até mesmo ter sido liberado antes do previsto pelo Corinthians, ficando fora de duelo contra o Flamengo pela Copa do Brasil por estar lesionado.

Quem também participou do treino no Pacaembu foi o atacante Willian, do Chelsea. Convocado às pressas depois do corte do Neymar, o novo camisa 10 da seleção brasileira se apresentou para o técnico Tite no sábado, em Porto Alegre, e agora está integrado à rotina de treinos da equipe. O trabalho realizado no Pacaembu durou pouco mais de uma hora e teve a presença de poucos atletas.

Quem foi titular ou atuou por mais da metade do tempo na vitória sobre Honduras, no domingo, foi dispensado do treino e permaneceu no hotel para fazer trabalhos regenerativos. Por isso, o treino no Pacaembu teve a presença somente dos três goleiros e mais sete jogadores de linha: Miranda, Alex Sandro, Fagner, Lucas Paquetá, Willian, Everton e Roberto Firmino.

Os jogadores fizeram um trabalho em campo reduzido de marcação e posicionamento defensivo, assim como de movimentação. Alguns garotos das categorias de base dos clubes de São Paulo completaram o trabalho. A partir desta terça-feira, também no Pacaembu, a equipe volta a treinar completa, com atividade marcada no mesmo estádio, para o período da tarde. A estreia na Copa América será sexta-feira, no Morumbi, contra a Bolívia.