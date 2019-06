Campeonato Brasileiro 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Goiás x Chapecoense

View this post on Instagram

2 jogos em casa, a Família Verde tem que invadir o Serra e cantar até o final! Essa semana é foco total na missão! Você faz a diferença torcedor. Cante, grite, apoie, empurre esse Verde tão amado pra cima dos adversários! Relembre o último confronto contra a Chape em 2015. Vídeo: CBF TV #GOIxCHA #TodoVerde #EspalheOVerde