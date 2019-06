Nadal vence Thiem e conquista Roland Garros pela 12ª vez

O tenista Rafael Nadal venceu neste domingo (9) o austríaco Dominic Thiem e conquistou pela 12ª vez na carreira o torneio de Roland Garros.

Em pouco mais de três horas de partidas, Nadal venceu por 3 sets a 1, fazendo as parciais de 6/3, 5/7, 6/1 e 6/1. O espanhol continua imbatível em finais do tradicional Grand Slam francês, com 12 vitórias e nenhuma derrota.

Nadal venceu pela 18ª vez na carreira um Grand Slam, ficando atrás somente do suíço Roger Federer, que possui 20.

O título fez Nadal se tornar o maior campeão da história em um Grand Slam. Apesar de ser o tenista com mais títulos de Roland Garros, o espanhol estava empatado com a australiana Margaret Court, que venceu 11 vezes o torneio francês.

Além de ganhar um dos mais tradicionais campeonatos de tênis, Nadal levará para casa 2,3 milhões de euros e continua na segunda colocação do ranking mundial.

O "Toro Miúra" já conquistou o título de Roland Garros nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018.