View this post on Instagram

VITÓRIA! Com um gol de @vizeu9 e @rodriguess38 jogando a sua estreia na zaga Tricolor, saímos vencedores do confronto com o Atlético-MG, válido pela sexta rodada do #Brasileirão2019! #VamosTricolor 📸 @lucasuebel | Grêmio FBPA