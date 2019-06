Tite convoca atacante Willian para substituir Neymar na Copa América

O técnico Tite convocou o atacante Willian para substituir Neymar na Copa América. O anúncio foi feito pela CBF pouco mais de um dia depois do corte do jogador do Paris Saint-Germain, que sofreu ruptura dos ligamentos do tornozelo direito durante amistoso da seleção brasileira contra o Catar, na última quarta, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Como é determinado pelo regulamento da Copa América, a CBF enviou à Conmebol os laudos do exame médico que apontaram a lesão de Neymar. Após receber o aval da confederação sul-americana, a entidade que comanda o futebol brasileiro prosseguiu com a convocação de Willian.

Para o lugar de Neymar, Tite escolheu um jogador que jogou pela última vez há pouco tempo. A última partida de Willian foi a final da Liga Europa entre Chelsea e Arsenal, no último dia 29, em Baku, no Azerbaijão. O atacante comemorou o título da competição continental com uma goleada por 4 a 1 sobre o rival de Londres.

Willian tem 70 convocações para a seleção brasileira, participou de 65 jogos e marcou oito gols. O jogador estava de férias em Israel e já está a caminho do Brasil – se junta ao grupo na manhã deste sábado, em Porto Alegre, onde a equipe enfrenta Honduras. O último amistoso antes da Copa América será neste domingo, às 16 horas, no estádio Beira-Rio.

Cabeça de chave do Grupo A da Copa América, a seleção brasileira enfrentará a Bolívia, na próxima sexta-feira, no estádio do Morumbi, em São Paulo; a Venezuela, quatro dias depois, na Arena Fonte Nova, em Salvador; e o Peru, no dia 22, na Arena Corinthians, também na capital paulista.