Sesc Osasco terá telão com jogos da Copa do Mundo feminina

O primeiro jogo da Seleção Brasileira Feminina acontece neste domingo (9) e você pode acomapanhar o confronto de um jeito diferente! O Sesc Osasco (Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1300 – Jardim das Flores) terá um telão com transmissão de todos os jogos da Copa do Mundo feminina.

A programação começa já nesta sexta-feira, a partir das 16h, com França x Coreia do Sul, o primeiro jogo do campeonato. A iniciativa faz parte do projeto “De Olho Nelas”, que pretende incentivar o protagonismo das mulheres no esporte.

No site do Sesc Osasco, você pode acompanhar os locais onde serão transmitidos os jogos, além de outras atividades que fazem parte da programação, como as oficinas "Hackeando o almanaque de futebol" e a "Hackeando a camisa de futebol", que terá confecção de camisetas personalizadas para o mundial feminino.

Vale dar destaque para a nossa Seleção, que enfrenta a Jamaica neste domingo, às 10h30.