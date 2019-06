Olha as mina! Copa do Mundo feminina começa nesta sexta-feira na França

Quando o Brasil entrar em campo domingo, às 10h30, contra a Jamaica, uma nova era vai acompanhar essas jogadoras. É a estreia da Seleção na Copa do Mundo feminina, na França, uma edição já marcada por conquistas e a maior visibilidade que a modalidade alcançou até aqui.

O momento não é dos melhores na Seleção. Vice-campeã mundial em 2007, a equipe treinada pelo técnico Vadão vem de uma sequência de nove derrotas, mas a expectativa é que esse jogo vire assim que começar a Copa. As atenções, claro, são para o brilho de Marta, mas craques como Cristiane e Andressa também estarão em campo, além de Formiga, que disputará seu sétimo Mundial – em nove edições!

"Temos atletas de qualidade ímpar. Hoje se fala muito de plano tático, que é imprescindível. Temos atletas que podem resolver problemas com jogadas individuais, coisa que pouca gente tem, mas temos esse privilégio" — Vadão, técnico da seleção

Pela primeira vez a equipe brasileira vai usar um uniforme totalmente feito para as mulheres em uma competição oficial, sem reaproveitar o design do time masculino, situação muito diferente das brasileiras que em 1988 disputaram o primeiro torneio de seleções organizado pela Fifa, na China, e tiveram que usar de camisas a jaquetas reaproveitadas dos homens.

Essa novidade poderá ser vista com facilidades pelas televisões brasileiras. Também pela primeira vez, canais abertos do Brasil, como a Band e a TV Globo, vão transmitir ao vivo os jogos da Copa do Mundo – SporTV faz a cobertura pela TV por assinatura.

Em São Paulo, o Museu do Futebol, que já abriga uma bela exposição sobre a história do esporte no Brasil, a “Contra-Ataque!”, também vai transmitir os jogos. No Sesc Pompeia, todas as partidas do campeonato serão exibidas, com destaque para as apresentações do Brasil, que terá narradora e comentarista exclusiva.

A abertura do Mundial acontece hoje, às 16h, entre França e Coreia do Sul, também com transmissão da Band.

