NBA: Com desfalques, Warriors recebem Raptors no jogo 3 das Finais

Depois de empatar a decisão da NBA com uma vitória no Canadá, o Golden State Warriors recebe o Toronto Raptors nesta quarta-feira, na Oracle Arena, no jogo 3 das Finais. A Band transmite o confronto ao vivo a partir das 22h.

Com a chance de virar a série para 2 a 1, os atuais bicampeões correm o risco de ter um importante desfalque. O ala Klay Thompson, um dos destaques do time, sofreu um estiramento na coxa esquerda durante o jogo 2 e é dúvida para a partida.

Já o pivô reserva Kevon Looney é desfalque certo: ele fraturou a clavícula e está fora do restante das Finais. Vale lembrar que o Golden State vem atuando sem o astro Kevin Durant, que se recupera há quase um mês de uma lesão na panturrilha.

Do outro lado, o Toronto Raptors não tem nenhum problema para o jogo 3 da série decisiva.