Presidente da CBF descarta possibilidade de corte de Neymar para Copa América

O presidente da CBF, Rogério Caboclo, descartou nesta terça-feira (4) a possibilidade de Neymar, alvo de acusação de estupro, ser cortado do grupo da seleção brasileira que vai disputar a Copa América no País a partir de 14 de junho. O dirigente ainda declarou que tem total confiança no jogador do Paris Saint-Germain e na sua defesa neste caso.

"Não há expectativa alguma de que o Neymar não esteja na seleção Estamos acompanhando atentamente com total confiança no Neymar", afirmou o dirigente, em entrevista ao SporTV em Paris, onde está para participar do Congresso da Fifa.

Assim, o presidente da CBF adotou um discurso parecido ao de Tite, o técnico da seleção brasileira, que na segunda-feira declarara que não poderia "julgar" Neymar, mas que o atacante sempre foi "leal" em todos os assuntos pessoais com os quais eles lidaram na equipe.

Caboclo também explicou que após a revelação da denúncia contra Neymar, no último fim de semana, conversou com Neymar da Silva Santos, o pai do jogador, mas não diretamente com o atleta do PSG. "Eu tenho conversado com os advogados, com o pai e dado o apoio que a CBF tem de dar. Ele está muito bem amparado", acrescentou.

O presidente da CBF também assegurou que a seleção está "blindada" ao clima externo envolvendo a acusação contra o Neymar, algo fundamental, em sua avaliação para o Brasil ter êxito na disputa da Copa América. E garantiu que a sua gestão lida com a situação com tranquilidade.

"Tratando com naturalidade. O mais importante é manter o ambiente da seleção, dos jogadores, com o clima de competição em alta para que isso não afete o desempenho e o dia a dia", concluiu o dirigente.

No último sábado, veio a público um B.O. registrado por uma mulher em São Paulo. Ela acusa Neymar de ter sofrido estupro em Paris, para onde viajou a convite do próprio jogador, no mês passado. No B.O., ela afirmou que o jogador estava aparentemente embriagado, e após conversarem e trocarem carícias no hotel onde ela estava hospedada, o jogador se tornou agressivo e "mediante violência, praticou relação sexual contra a vontade da vítima".

Desde que a acusação de estupro contra Neymar veio à tona, no sábado, o tema é tratado com muita discrição na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O atacante segue sua rotina de treinos na preparação para a Copa América, sendo que na quarta-feira a seleção vai enfrentar o Catar em amistoso no Mané Garrincha, em Brasília.

Neymar também foi intimado a depor na próxima sexta-feira, na investigação por supostos crimes virtuais cometidos com o vídeo divulgado no último domingo com fotos íntimas da mulher que o acusa de estupro.

A assessoria jurídica da CBF que está ajudando a defesa do jogador está tentando adiar a oitiva para a próxima semana. O motivo é que Neymar estará em Porto Alegre na sexta, concentrado para o amistoso da seleção brasileira contra Honduras, marcado para domingo.