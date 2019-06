'Não mude seu sonho, mude o mundo': Nike lança comercial poderoso para Copa do Mundo feminina

A menos de uma semana do início da Copa do Mundo de futebol feminino, a Nike – patrocinadora oficial da Seleção brasileira e responsável pelo design dos uniformes da equipe – produziu uma campanha publicitária emocionante para comemorar as mulheres no esporte.

Com um elenco de mais de quinze jogadores, incluindo nomes famosos do futebol masculino, o comercial acompanha uma jovem atleta que passeia por conquistas e momentos eletrizantes da carreira de diversas outras mulheres.

Ela entra em campo com a holandesa Lieke Martens, Melhor do Mundo da FIFA em 2017, posa ao lado da brasileira Andressa Alves, e acompanha a primeira mulher treinadora do time masculino do FC Barcelona, inclusive ajudando a orientar o meia Philippe Coutinho.

O atacante Neymar – atualmente envolvido numa denúncia de estupro, e outro processo por exposição de fotos íntimas – também faz uma ponta no vídeo, jogando um videogame temático do futebol feminino.

A Copa do Mundo de futebol feminino começa nesta sexta-feira (7), com uma cerimônia de abertura, seguida do jogo entre o time da casa, França, e Coreia do Sul.