Caso Neymar: cúpula da CBF ventila afastamento do camisa 10 da seleção por suposto estupro

Acusado de ter estuprado uma mulher de 26 anos em Paris, o craque brasileiro do PSG e camisa 10 da seleção Neymar pode ser afastado nos próximos dias da equipe que se prepara para a Copa América.

Como o caso ainda continua bem misterioso, com as informações sendo reveladas aos pouco. Os dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já discutem um afastamento nem que seja parcial do jogador. As informações são do jornalista Jamil Chade do UOL.

O caso

Neymar conversava com a moça para que ela o visitasse em Paris, cidade onde o craque reside e joga, e, na defesa feita por ele próprio nas redes sociais, o jogador tornou público os contatos com ela.

Esta atitude do Jogador foi responsável pela visita da polícia Civil pois o jogodor caiu no artigo 218-C, divulgar fotos e mensagens íntimas sem o consentimento da vítima. Nesta segunda-feira, 3, a polícia civil foi à Granja Comary investiga-lo. O jogador já foi intimado para prestar depoimento nesta sexta-feira, 7.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a mulher visitou a família logo após ter regressado da Europa e se mostrava bem agitada. A mãe disse não saber de nada à publicação. Ela foi entrevistada quando voltava da igreja neste domingo, 2.