Messi tem grupo no Whatsapp com Ney e Suárez

No momento em que o Barcelona procura um parceiro para Messi no ataque na próxima temporada, o camisa 10 mostrou que a solução pode estar em um velho conhecido. O craque argentino revelou que tem um grupo no Whatsapp com Neymar e Luis Suárez.

"Neymar é um fenômeno, nos falamos constantemente. E mais, temos um grupo de WhatsApp com Lucho (Luis Suárez) e ele, que se chama ‘Os três Sudacas’, algo assim (risos)”, declarou em entrevista à Fox Sports da Argentina.

O jejum de títulos da seleção argentina também foi tema da entrevista. A albiceleste não ganha nenhum título no futebol profissional há 26 anos. Messi perdeu quatro finais pela equipe e reconheceu que o eventual título na Copa do Mundo de 2014 no Brasil poderia ter mudado tudo. No entanto, ele ainda segue confiante em levantar um troféu pelo seu país.

“Quero terminar minha carreira ganhando algo com a seleção. Vou tentar todas as vezes possíveis”, declarou.

O craque ainda contou que não se gosta de ver na televisão, mas que isso tem mudado um pouco por causa do filho. Thiago, o primogênito do atacante, é apaixonado por futebol. "Não gosto de me ver, não sou de ver muito, me dá vergonha me ver na televisão. Não gosto de ver os jogos repetidos, fico com a imagem na minha cabeça. O que vivi em cada momento, em cada jogada. Com meu filho, estou tentando acostumar a ver bastante", disse.

Thiago inclusive começa a sentir o peso de ser filho do melhor jogador do mundo. "Ele me falou que todos querem jogar bola com ele, inclusive os mais velhos, mas ele não gosta. Me disse que quer ser Thiago, não o Thiago Messi", relatou.