Liga dos Campeões: "Me sinto um pé quente", disse Fabinho

"Sinto-me um pé quente. Logo na minha primeira temporada pelo Liverpool, já chego a uma final de Liga dos Campeões…e eu e meus companheiros ganhamos o título. Desde criança, todo garoto que ama o futebol sonha em disputar este jogo e vencê-lo. Tive a felicidade de vir para um clube bem dirigido. Nosso técnico passou orientações e tranquilidade. O ambiente sempre foi o melhor. O jogo inglês é intenso.E o estilo do Liverpool ainda mais. Hoje, apesar do pênalti no começo do jogo, que nos ajudou a ter tranquilidade, fomos organizados. Eles tiveram mais a bola.Mas, ríamos mais chances . Merecemos. Agora, quero chegar à cidade e festejar muito. Vi fotos da festança do último campeonato europeu do nosso time. Nossa torcida é fantástica", disse o volante Fabinho.

O Liverpool bateu neste sábado o Totthenham por 2 a 0, na final da Liga dos Campeões, em Madrid.