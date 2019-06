Liga dos Campeões: jogadores do Tottenham lamentam a derrota

O Tottenham foi derrotado por 2 a 0 neste sábado, em Madrid, pelo Liverpool, e viu suas chances de conquistar a Champions League escorrer entre seus dedos.

"É sempre dolorido perder um jogo desta importância. O pênalti e o gol de Salah,logo no começo da partida colocaram ainda mais dificuldades para o nosso time. No primeiro tempo, estivemos tímidos no ataque. Nos últimos quinze minutos conseguimos atacar, criar oportunidades . O Liverpool soube defender a sua vantagem. Tentamos. Mas, hoje, não foi a nossa noite", disse o goleiro Hugo Lloris.

"Para nós, esta partida começou a desandar com o pênalti no primeiro minuto. Ficamos atordoados e demoramos para reagir . Seguramente este lance definiu está Liga dos Campeões", afirmou o atacante Llorente.