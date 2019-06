Liga dos Campeões: Foi um jogo intenso, no qual fizemos o gol no momento certo, disse Klopp

O Liverpool bateu neste sábado o Tottenham por 2 a 0 em Madrid na final e levou o campeonato da Liga dos Campeões

"Foi um jogo intenso, no qual fizemos o gol no momento certo. Fico feliz pelos jogadores, que fizeram todo o possível para esta vitória. Estávamos frustrados depois de tantas medalhas de prata (ganhas pelos vice-campeonatos). Agora só sei que estou feliz. Amanhã, talvez,eu perceba o tamanho do que nossa equipe foi capaz de realizar", disse o técnico alemão Jürgen Klopp.