Ex-Arsenal, José Antonio Reyes morre em acidente de carro

O jogador espanhol José Antonio Reyes, ex-atacante do Arsenal e Real Madrid, morreu neste sábado (1) aos 35 anos em um acidente de carro na província de Sevilha.

A confirmação da morte foi revelada pelo Sevilla, clube em que o atleta fez sua estreia em 1999. "Não poderíamos oferecer uma notícia pior. Morreu em acidente de trânsito o nosso querido prata da casa José Antonio Reyes. Descanse em paz", anunciou no Twitter.

Segundo a imprensa local, o acidente ocorreu por volta das 11h40 (horário local) em uma estrada que liga Sevilha ao município de Utrera, terra natal de Reyes. O veículo teria saído da rodovia e pegado fogo. Além dele, também faleceram Jonathan Reyes e Juan Manuel Calderón, familiares do atleta.

A prefeitura de Utrera decretou dois dias de luto oficial pela morte do atacante. Já a Federação Espanhola anunciou o adiamento da rodada da segunda divisão.

Reyes jogou oito anos pelo Sevilla, onde se tornou o atleta mais jovem a estrear na primeira divisão pelo clube. Na ocasião, ele tinha apenas 16 anos. O atacante ainda chegou a vestir as camisas do Arsenal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Benfica, Espanyol, Córdoba e o Xinjiang Tianshan Leopard, da China. Atualmente, Reyes atuava no Extremadura, da segunda divisão espanhola.