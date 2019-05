Série B 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Vitória x Bragantino

View this post on Instagram

VENDAS INICIADAS! Já estão disponíveis os ingressos para VITÓRIA x Bragantino! Garanta já o seu! #vaipracimaleão #sextounoBarradão . VENDA PARA VITÓRIA X BRAGANTINO – espécie, cartões de crédito e débito Internet: até às 12h de sexta (31), via futebolcard.com Quarta-feira (29): Loja Oficial do Barradão (9 às 18h), Shopping Capemi (9h30 às 18h30) e Shopping Lapa (11h às 18h). Quinta-feira (30): Loja Oficial do Barradão (9 às 18h), Shopping Capemi (9h30 às 18h30), Shopping Lapa (11h às 18h). Sexta-feira (31): Loja Oficial do Barradão (9 às 18h), Shopping Capemi (9h30 às 17h) e Shopping Lapa (11h às 18h) e Bilheterias do Barradão (18h até 22h30)