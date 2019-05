Liga dos Campeões: como assistir ao vivo online à final Liverpool x Tottenham

Neste sábado (1), Liverpool e Tottenham se enfrentaram pela grande final da Liga dos Campeões.A partida será no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, às 16h00 (horário de Brasília).

O dois finalistas têm em comum viradas fantásticas nas semifinais. O Liverpool virou um placar de 3 a 0 aplicado pelo Barcelona no primeiro jogo. Com as ausências de Salah e Firmino, os Reds chocaram o mundo ao devolver um 4 a 0 em Anfield Road no jogo de volta.

O Tottenham , por sua vez, não fica longe. A derrota em casa para o Ajax e o 2 a 0 no jogo de volta garantiam a saída do grupo de Pochettino da competição. No entanto, os holandeses esqueceram-se de combinar com Lucas Moura.

O brasileiro foi o primeiro jogador destro a anotar três gols com a perna esquerda em um jogo de Champions League. A carimbada para a final ocorreu no minuto 50 do segundo tempo da segunda partida, levando o treinador dos Spurs aos prantos.

O brasileiro foi o primeiro jogador destro a anotar três gols com a perna esquerda em um jogo de Champions League. A carimbada para a final ocorreu no minuto 50 do segundo tempo da segunda partida, levando o treinador dos Spurs aos prantos.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado TNT, pelo Facebook do Esporte Interativo e pelo EI Plus. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.