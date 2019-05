Finais da NBA entre Golden State Warriors e Toronto Raptors terão transmissão da Band; veja dias e horários

A mais nova dinastia da NBA começa a ser colocada em prova na noite desta quinta-feira (30), quando o Toronto Raptors vai com tudo para cima de Stephen Curry e seu Golden State Warriors, no primeiro jogo da final da competição, às 22h, na Scotiabank Arena, no Canadá, com transmissão ao vivo da Band.

Assim como o Chicago Bulls dos anos 1990, ou o Boston Celtics da década de 1960, o Golden State vem de uma sequência impressionante de finais, tanto de conferência, quanto geral. Ao todo, venceu o lado oeste de 2015 até 2019. O título nacional nesse anos só foi perdido em 2016.

O baile em quadra se deve a um elenco forte, que traz nomes como Kevin Durant e Klay Thompson, mas o monstro é Stephen Curry. O número 30, que já foi eleito MVP (jogador mais valioso da NBA) por duas vezes, nas temporadas 2014/15 e 2015/16, é a esperança para o time da Califórnia chegar ao sétimo título nacional – até aqui, passou nos mata-mata por Los Angeles Clippers, Houston Rockets e Portland Trail Blazers.

Criado em 1993, o Toronto é um time historicamente de campanhas pífias. Até este ano havia conseguido no máximo títulos de divisão, mas esse ano passou por cima do Milwaukee Bucks nas finais do lado leste e comemorou demais o feito inédito – antes, eliminou Orlando Magic e Philadelphia 76ers. É possível jogar a “culpa” nesse grande feito em um cara, Kawhi Leonard, que jogou muito nas finais e se tornou a esperança dos canadenses.

Com contrato prestes a encerrar, ele pode assinar com qualquer das 29 franquias, mas a torcida local já trabalha firme para que o astro fique. Comerciantes de Ontario criaram uma campanha oferecendo ao atleta comida e bebida de graça, em regime vitalício, caso ele renove seu contrato.

Agenda

Todas as quatro (ou sete) partidas terão transmissão ao vivo da Band e da ESPN.

30/5, às 22h, em Toronto

2/6, às 21h, em Toronto

5/6, às 22h, em Golden State

7/6, às 22h, em Golden State

*10/6, às 22h, em Toronto

*13/6, às 22h, em Golden State

*16/6, às 21h, em Toronto

*Jogos só acontecem se necessário

Aposta alta

A movimentação nas casas de apostas nos EUA é grande. Apesar de ter feito pior campanha que o rival (terceiro na classificação geral), o favoritismo do Golden State ali também domina, pagando R$ 1,33 a cada real nesse primeiro jogo. Ao Toronto, que terminou a temporada em segundo, o pagamento é de R$ 3,40 para cada real investido. E aí, qual é a sua aposta?

Pouco querido

Pesquisa realizada por meio de interações em redes sociais indica que, dos 50 estados dos EUA, apenas três vão torcer para o time de Curry: Califórnia – estado da franquia –, Nevada e Havaí.

Casa do basquete

Estreia nessa quinta também a NBA House, um espaço de 3 mil m² onde rolarão diversas atrações até o dia 16 de junho, incluindo loja com produtos licenciados.

Onde fica: Estacionamento do Shopping Eldorado (av. Rebouças, 3970). Os ingressos estão à venda no site Eventim e custam a partir de R$ 25 – em dias de jogos, o valor é a partir de R$ 75, com direito a exibição das finais em um telão de 32 m².