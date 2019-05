VÍDEO: polícia de Baku aborda torcedores do Arsenal com a camisa do amênio Mkhitaryan

Quando a final da Liga Europa foi anunciada pela Uefa em meados de 2018, a entidade controladora do futebol europeu não imaginaria que um time com um jogador armênio no elenco chegaria à final da competição.

Pois bem, o Arsenal venceu o Valencia e garantiu a vaga na decisão, além de comemorar, os Gunners e a Uefa tiveram que gerenciar uma enorme dor de cabeça; e, no dia da grande final, quem paga o pato é o torcedor.

Na última semana Mkhitaryan e o time londrino decidiram que ele não viajaria para a decisão. Tudo péssimo para a imagem da Uefa até aí.

O problema se intensificou na tarde desta quarta, 29, quando a polícia cazaque passou a catalogar torcedores do Arsenal que andavam vestindo a camisa do armênio.

O repórter do El periódico da Catalunha, Toni Padilla, registrou o momento em que alguns torcedores são parados pela forca policial; confira o vídeo.