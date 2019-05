Liga Europa: como assistir ao vivo online à final Chelsea x Arsenal

No caminho até Baku, o Arsenal teve mais tranquilidade na semifinal. Os Gunners venceram as duas partidas contra o Valencia por dois gols de diferença.

Já o Chelsea penou um pouco mais ao empatar contra o Eintracht Frankfurt por dois placares de um a um, e asseguraram a vaga nos pênaltis.

Os Blues ainda enfrentaram uma turbulência no treino desta semana, quando o técnico Maurizio Sarri deixou a sessão por uma discussão entre Higuaín e David Luiz.

A turbulência não é uma particularidade do time de azul, pois, desde que o Arsenal garantiu um lugar na grande final, o time do sul de Londres teve que brigar para contar com o armênio Henrikh Mkhitaryan no elenco.

Ele é proibido de entrar no Cazaquistão, país onde será realizado a disputa final da Liga Europa, por causa da ascendência armênia. E na última semana, os Gunners decidiram que o meia teria que assistir ao jogo em Londres, como ele próprio anunciou no Twitter.

[…] It‘s the kind of game that doesn’t come along very often for us players and I must admit, it hurts me a lot to miss it.I will be cheering my teammates on! Let’s bring it home @Arsenal 🏆💪🏼💪🏼💪🏼 #uel #final #arsenal #chelsea #AFC #COYG pic.twitter.com/gnDA6oyolw

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) May 21, 2019