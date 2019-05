Funeral de Niki Lauda tem presença de pilotos, personalidades e fãs da Fórmula 1

Familiares, amigos e fãs se reuniram nesta quarta-feira (29) na Catedral de Santo Estêvão, em Viena, para se despedir do tricampeão mundial de Fórmula 1 Niki Lauda, morto no último dia 20 de maio, aos 70 anos de idade.

O funeral teve a presença de toda a cúpula da Mercedes, equipe da qual o austríaco era presidente não-executivo, incluindo o pentacampeão Lewis Hamilton, além dos ex-pilotos Alain Prost, Nigel Mansell, Jackie Stewart e Nico Rosberg.

Veja também:

Nova greve geral na Argentina protesta contra política econômica de Macri

Papa Francisco envia carta a Lula oferecendo ‘proximidade espiritual’

Também participaram o presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, o ator Arnold Schwarzenegger, que tem origem austríaca, e o CEO da F1, Chase Carey. Sobre o caixão, a família colocou o célebre capacete vermelho de Lauda, com seu nome em letras brancas.

Em sua carreira de piloto, o austríaco conquistou três títulos na Fórmula 1 (1975, 1977 e 1984), os dois últimos após um grave acidente que o deixou à beira da morte e com cicatrizes profundas no rosto – a história da batida e de sua rivalidade com o britânico James Hunt é retratada no filme "Rush".