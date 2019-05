Copa do Brasil 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Paysandu x Internacional

Nesta quarta-feira (29), Paysandu e Internacional se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2019. O jogo será no Estádio Mangueirão, às 19h15 (horário de Brasília).

Na partida de ida no Rio Grande do Sul, o Colorado venceu por 3 a 1 e está próximo de garantir a vagas para as quartas. No entanto, o Papão da Curuzu não pode ser subestimado.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado SporTV menos para o Pará e pelo Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo sistema de atualização do Google.