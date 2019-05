Museu do Futebol une-se ao Google para contar histórias de mulheres que desafiaram a lei para jogar futebol

Em 1941, um decreto-lei proibiu mulheres brasileiras de praticarem futebol, seja no território nacional ou em outros países. No entanto, mesmo impedidas na legislação, várias futebolistas seguiram jogando, construindo suas próprias histórias, e mantendo vivo o futebol feminino no Brasil.

No entanto, as trajetórias destas heroínas acabaram escapando dos documentos oficiais, sendo perdidas ao longo do tempo. Para recuperá-las, o Museu do Futebol, em uma parceria com o Google Arts & Culture, pretende recuperar a herança das jogadoras que ousaram entrar em campo mesmo sob ameaça do próprio Estado.

O "Museu do Impedimento" foi aberto na quinta-feira (23), em formato de website, e estará coletando dados, histórias, registros e imagens de mulheres futebolistas para criar e expandir um acervo em homenagem à elas. Até 23 de junho, a exposição digital estará recebendo material de qualquer contribuinte sobre os anos de proibição do esporte feminino.

As diretoras de marketing do Google Brasil, e de conteúdo do Museu do Futebol, falaram sobre a iniciativa, e da motivação em celebrar histórias femininas, a poucos dias do início da Copa do Mundo da categoria.

"Queremos dar visibilidade à importância de recuperar a história do futebol feminino no Brasil, e garantir que um público mais amplo tenha oportunidade de conhecer as histórias dessas mulheres pioneiras, que continuaram jogando bola mesmo nos anos de proibição e abriram as portas para as novas gerações", explica Lauren Pachaly.

Daniela Alfonsi, do Museu do Futebol, conta que a iniciativa partiu do próprio Google Brasil. "O Museu do Futebol acolheu com muito entusiasmo essa iniciativa de fomentar uma plataforma digital e colaborativa, para descobrir novos acervos sobre esse período da história pouquíssimo conhecido".