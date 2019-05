Mineirão recebe exposição que homenageia Ronaldinho Gaúcho

Artista demorou um ano para completar as obras / Marko Costa/Divulgação

“Muito feliz em anunciar esse projeto incrível que levou um bom tempo para se concretizar. Obrigado meu parceiro @camaleaoart, a exposição está sensacional Chegou a hora!”. Foi assim que Ronaldinho Gaúcho comemorou nas redes sociais a exposição “Fragmentos de um Gaúcho”, que chegou nesta semana às salas do Museu Brasileiro do Futebol, no Mineirão.

Durante o evento de inauguração, Ronaldinho teve suas pegadas imortalizadas na calçada da fama do Gigante da Pampulha e, em seguida, concedeu entrevista coletiva à imprensa.

Com 12 telas do artista mineiro Camaleão, a mostra que retrata a vida de Ronaldinho, eleito duas vezes melhor jogador do mundo pela Fifa, ex-camisa 10 do Atlético-MG, do Barcelona e da Seleção Brasileira, chega agora à capital mineira depois de ter passado pelo museu do Maracanã, no Rio de Janeiro, em fevereiro.

“A ideia da exposição foi não focar na história, na carreira, mas sim nos fragmentos do gênio. A primeira coisa que veio foi criar lances que não aconteceram, mas que nos pés do Ronaldo poderiam acontecer”, revelou Camaleão, que detalhou ainda que os quadros demoraram um ano para serem finalizados.

Gênio dos gramados

Considerado um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, Ronaldinho chegou em Belo Horizonte em 2012, após ser revelado no Grêmio e brilhar no PSG, Barcelona e Milan. O craque fez 88 jogos defendendo o Galo, com 28 gols marcados e os títulos da Libertadores e do Campeonato Mineiro de 2013, além da Recopa Sul-Americana de 2014.

Na Seleção Brasileira, o jogador foi campeão da Copa do Mundo de 2002, disputada no Japão e na Coreia do Sul, e ganhou também a Copa América de 1999 e a Copa das Confederações de 2005, além do Mundial Sub-17, em 1997.

Depois da capital mineira, as obras devem passar uma temporada na Europa. Os destinos prováveis são Alemanha e Espanha.

Serviço

Fragmentos de um Gaúcho

No Mineirão

Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 – Pampulha

Até 9 de junho

Entrada gratuita