Série C 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Santa Cruz x ABC

View this post on Instagram

Tricolor, olha a novidade: a camisa retrô, alusiva ao título de 93, estará disponível para o torcedor a partir de sábado, na loja do Arruda. E do dia 27 nos Shoppings Tacaruna e Guararapes. ⠀ ⠀ Modelo masculino – R$ 193,00 (tamanhos P ao 3G) Modelo feminino – R$ 179,90 (tamanhos P ao GG) Sócios terão 10% de desconto nesse valor. Os que pagaram anuidade e ainda não adquiriram, basta ir na arrecadação resolver a pendência. ⠀ ⠀ #FechadoComOSanta #SejaSócio