Série C 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Confiança x Náutico

O Náutico conta com você na disputa pelo acesso. Subir para a Série B, e lutar pela volta à Primeirona quando o clube comemora 120 anos, deve ser uma meta de todo alvirrubro. Quem está dando força a este sonho é o nosso sócio. Com o seu apoio, abrimos caminhos para novas conquistas. Fique em dia, por um Timbu vencedor e pronto para o futuro. Confira, na íntegra, a mensagem do Timba para a Nação de sócios. Tá lá no site oficial.