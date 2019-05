Fifa desiste de Copa do Mundo de 2022 com 48 seleções

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (22) que desistiu de realizar a Copa do Mundo de 2022, no Catar, com 48 seleções. O próximo Mundial continuará tendo 32 países participantes, formato usado desde a edição de 1998 da competição.

Ampliar o número de seleções participantes era um projeto do presidente da Fifa, Gianni Infantino. No entanto, mesmo que o Mundial de 2022 continuará no mesmo formato, a edição de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, contará com 48 nações.

De acordo com a entidade que rege o futebol no mundo, questões políticas e problemas de logística fizeram Infantino desistir de inchar a Copa do Mundo. A decisão final veio após uma reunião com o Catar.

"Uma análise conjunta, a este respeito, concluiu que, devido à fase avançada dos preparativos e à necessidade de uma avaliação detalhada do potencial impacto logístico no Catar, seria necessário mais tempo e uma decisão não poderia ser tomada antes do prazo de junho. Portanto, decidiu-se não prosseguir com esta opção", explicou o país-sede, em um comunicado.

A 22ª edição da Copa do Mundo será realizada no final do ano, entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro.