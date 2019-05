Copa do Mundo Feminina: cerveja artesanal carioca faz homenagem à Seleção Brasileira

A Copa do Mundo de Futebol Feminino está chegando e, com ela, todo aquele clima de competição e festividade. Para aproveitar essa onda, a cervejaria artesanal Trópica Brewing Co, do Rio, lançou uma embalagem comemorativa para a cerveja Bora Bora.

Leia mais:

‘Turma da Mônica’ faz homenagem para a Copa do Mundo de Futebol Feminino

Copa América vai barrar torcedores argentinos considerados ‘violentos’; entenda

Divulgação

A partir desta semana, quem for aos principais mercados da capital carioca já vai encontrar a cerveja protegida pelas nossas cores, o manto verde e amarelo. "Temos um público feminino amante da nossa cerveja, nós amamos futebol e cerveja, então nada mais justo do que um rótulo com as cores do Brasil para esses próximos meses", explica Leandro Innocenzi, CEO da Trópica Brewing Co.

A Copa do Mundo de Futebol Feminino começa no dia 7 de junho, às 16h, com um embate entre França e Coreia do Sul. A Seleção Brasileira entra em campo pela primeira vez no dia 9, às 10h30, contra a Jamaica. No grupo do Brasil também estão as seleções da Austrália e da Itália.