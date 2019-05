Relembre trajetória de Niki Lauda, um dos maiores nomes da F1, morto aos 70 anos

Considerado um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, o austríaco Niki Lauda morreu na segunda-feira (20) aos 70 anos. O ex-piloto foi campeão em 1975, 1977 e 1984 e teve carreira marcada por disputas acirradas e superação de problemas de saúde. A família não informou a causa do falecimento. Mas o ex-piloto teve a saúde fragilizada no fim do ano passado após fazer um transplante de pulmão e vinha realizando hemodiálise. O austríaco já havia passado também por transplantes de rim em 1997 e 2005.

A morte foi informada em comunicado pela família. “Com profunda tristeza, anunciamos que nosso amado Niki morreu pacificamente com sua família na segunda-feira, 20 de maio de 2019. Suas realizações únicas como atleta e empreendedor são e permanecerão inesquecíveis; seu incansável entusiasmo pela ação, sua franqueza e sua coragem permanecem um modelo e uma referência para todos nós. Era um marido amoroso e atencioso, pai e avô longe do público, que sentirá sua falta.”

Nos últimos anos, exercia a função de presidente de honra da equipe Mercedes, que vem dominando a F1 nos últimos anos. Lauda atuava quase como um conselheiro de luxo, próximo ao chefe de equipe Toto Wolff e aos pilotos, o inglês Lewis Hamilton e o finlandês Valtteri Bottas.

Andreas Nikolaus Lauda nasceu na cidade de Viena. Sua trajetória ficou marcada pelo grave acidente sofrido no Grande Prêmio da Alemanha de 1976, em Nurburgring. A Ferrari de Lauda pegou fogo e ele ficou preso às ferragens, contraindo queimaduras de primeiro grau.

O filme “Rush” (2013) conta a história do campeonato mundial de 1976 e a disputa do título entre Niki Lauda e James Hunt (1947-1993). A rivalidade entre ambos foi o ponto de partida para as transmissões das corridas se transformarem em grandes atrações.

