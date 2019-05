Possíveis movimentações no mercado da bola com o fim da temporada do futebol europeu

Com as últimas partidas que definem campeões nacionais e continentais na Europa, começam as especulações para de quem contrata quem, para onde tal jogador vai, qual craque chega… O Metro Jornal separa aqui o possível destino de alguns desses nomes. E isso é só o começo.

Trio vermelho

Três pilares do poderoso Bayern de Munique nos últimos anos, Rafinha, Ribéry e Robben encerram no próximo fim de semana seus ciclos no clube. O brasileiro tem caminho praticamente definido, o Flamengo, mas os jogadores francês e holandês ainda não definiram seus futuros, que inclui aí uma possível aposentadoria.

Rafinha, Ribéry e Robben / Getty Images

Enigmático

“Sinto que esse pode ser o momento para assumir mais responsabilidades. Espero que seja no PSG, e seria com grande prazer, ou pode ser fora em um novo projeto”. Essa declaração de Mbappé deixou seu caminho aberto para especulações, mas o clube francês respondeu rápido: “Laços fortes unem o PSG e Mbappé e a história em comum continuará na próxima temporada”.

Mbappé pode deixar o PSG / Getty Images

Professor Xavier

De volta ao Real há alguns meses, Zinedine Zidane terá agora um começo de temporada para chamar de seu. E mudanças virão. A primeira delas é uma saída: Gareth Bale não tem clima para ficar, assim como Marcelo. Em compensação, Paul Pogba é um cara que Zidane tem bons olhos. E ainda tem o menino santista Rodrygo para chegar…

Zinedine Zidane / Getty Images

No Barça?

Destaque dos últimos anos no Atlético de Madrid, o francês Antoine Griezmann já comunicou que não segue no clube e seu destino pode ser o Barcelona (apesar de o PSG também estar de olho. O técnico Ernesto Valverde deixou o clima de mistério no ar. “Em breve, vamos ver o que acontece. É um grande jogador”.

Griezmann já deixou o Atlético / Getty Images

Portugueses

Grande nome da Juventus, Cristiano Ronaldo não deixou passar a chance de dar seus pitacos para quem deve dirigir a equipe na próxima temporada, no lugar de Massimiliano Allegri. Segundo o jornal “Gazzetta Dello Sport”, CR7 teria indicado o amigo José Mourinho, que atualmente está desempregado e treinou o jovem Cristiano no Real Madrid.

Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri / Getty Images

O chefe

Após 11 anos e muito sucesso no Manchester City, Vincent Kompany deixou o time azul para voltar ao Anderletch, da Bélgica. Mas, mais do que ser uma das estrelas do clube de seu país, comandando a zaga, ele de cara vai assumir outra função simultânea, a de técnico.