Serie B 2019: como assistir ao vivo online ao jogo CRB e Coritiba

View this post on Instagram

Definidos preços dos ingressos para CRB e Coritiba.⠀ ⠀ Na próxima segunda-feira o Galo vai receber o Coritiba no Rei Pelé, às 20h, buscando conquistar mais três pontos na Série B. Expectativa de casa cheia e, também, de um grande jogo que pode fazer o CRB encostar nas primeiras colocações.⠀ ⠀ Os preços dos ingressos para a partida contra o Coritiba são os seguintes: arquibancadas altas R$ 60,00 (idosos e estudantes pagam meia-entrada no valor de R$ 30,00), arquibancadas baixas R$ 40,00 (idosos e estudantes pagam meia-entrada no valor de R$ 20,00) e cadeiras R$ 100,00 (idosos e estudantes pagam meia-entrada no valor de R$ 50,00).⠀ ⠀ Os ingressos para CRB e Coritiba começam a ser vendidos a partir do meio-dia desta quinta-feira e podem ser encontrados nos seguintes pontos de venda:⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Poly Sport (Centro e Maceió Shopping)⠀ ⠀ Loja Regatas – Oficial do CRB (Avenida Dr. Antônio Gomes de Barros – Jatiúca)⠀ ⠀ Kiosk Sports (Shopping Pátio)⠀ ⠀ Via Esportiva (Galeria San Nicholas – Serraria)⠀ ⠀ Estande do Galo (Shopping Maceió)⠀ ⠀ Bar do Carlão (Trapiche).⠀ ⠀ #MaiorDeAlagoas #SejaSócio #GaloFiel #Galo