Jogador de eSports Thiago 'Futebolista' morre aos 16 anos

Uma triste notícia abalou o mundo de eSports. O streamer Thiago 'Futebolista', de apenas 16 anos, morreu após complicações de um quadro de pneumonia. Ele estava internado há alguns dias e não resistiu na madrugada deste domingo (19).

O jovem tinha problemas musculares que causavam atrofia em algumas partes de seu corpo, como no céu da boca. Por isso, ele também tinha dificuldades na fala e também de mobilidade.

Mesmo com limitações, Futebolista era admirado por colegas de profissão, que prestaram homenagens ao jogador pelo Twitter com a hashtag #DescanseEmPazFutebolista. Até mesmo o perfil oficial da plataforma de transmissões Twitch lamentou a morte do streamer.

Após a notícia da morte de Futebolista, fãs começaram a se mobilizar para realizar um dos sonhos do garoto: atingir a marca de 100 mil inscritos em seu canal no YouTube, que possuía desde 2013. O canal já conta com mais de 124 mil inscritos.