Vídeo: fã enlouquecido ataca Arnold Schwarzenegger em evento

Nem mesmo o exterminador do futuro Arnold Schwarzenegger poderia imaginar o ataque bizarro de um fã enlouquecido como o que ocorreu neste sábado na África do Sul.

Schwarzenegger participava de um evento esportivo, o Arnold Classic Africa, e estava conversando com fãs e tirando fotos quando atacado por trás. Um rapaz vem correndo e pula com um pé nas suas costas, empurrando-o para frente. O drop-kick não foi suficiente para derrubar o exterminador.

Enquanto o agressor era retirado do local, fã juram que ouviram a famosa frase: 'Hasta la vista, baby!'

Veja o vídeo:

Arnold Schwarzenegger is still a terminator. He was not dropped. The lunatic actually injured himself 😂😂 pic.twitter.com/rjQSPb209g

— Maleka (@Maleka_Moroane) May 18, 2019