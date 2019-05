Série B 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Vitória x São Bento

View this post on Instagram

Hoje tem LEÃO EM DOSE DUPLA NO BARRADÃO! . Antes do confronto entre Vitória x São Bento pelo Brasileirão da Série B, os nossos LEÕES DO SUB-15 entram em campo para enfrentar o Leônico, às 13h50, em partida preliminar. 🔴⚫🦁 . #VemProBarradão #SoltaOLeão #SejaSócio #SejaMaisVitória