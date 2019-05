Tite surpreende em convocação da seleção brasileira para a Copa América

Sem o atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, mas com a presença de David Neres, do Ajax, o técnico Tite convocou nesta sexta-feira (17) os 23 jogadores que defenderão a Seleção na Copa América, no Brasil, que será disputada entre os dias 14 de junho e 7 de julho.

Repleta de surpresas, o treinador classificou a convocação como "a lista mais difícil" de ter sido elaborada desde que chegou na seleção brasileira. Entre os destaques, Tite relembrou do lateral Daniel Alves, do Paris Saint-Germain (PSG), e de Neres, destaque do Ajax nesta temporada.

Por outro lado, o comandante brasileiro deixou de fora os atacantes Vinicius Junior e Lucas Moura, do Tottenham, que marcou três gols nas semifinais da Liga dos Campeões e ajudou a levar o clube londrino rumo a final da principal competição de clubes do continente europeu.

Daniel Alves não era convocado desde março de 2018 e sua presença foi a grande surpresa da lista. Neres, por sua vez, venceu a acirrada disputa com Vinicius e Lucas.

Entre os convocados, três atuam no futebol italiano, são eles: Alex Sandro, da Juventus, Miranda, da Inter de Milão, e Lucas Paquetá, do Milan.

Os jogadores chamados irão se apresentar nesta quarta-feira (22) na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Antes da Copa América, a seleção brasileira ainda fará amistosos contra o Catar no dia 5 de junho, em Brasília, e diante da Honduras no dia 9, no Rio Grande do Sul.

Na Copa América, o Brasil está no grupo A, ao lado de Bolívia, Peru e Venezuela. A estreia na competição será diante dos bolivianos no dia 14 de junho, no estádio do Morumbi, em São Paulo.

Confira a lista