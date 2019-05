Serie B 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Atlético-Go x Criciúma

View this post on Instagram

Final de preparação! Na manhã desta quinta (16), a equipe rubro-negra encerrou os treinamentos visando o duelo de amanhã, contra o Criciúma, no Accioly! Agora é concentração e foco total! Já comprou seu ingresso, torcedor? CONTAMOS COM VOCÊ! 🔴⚫️🔥 #RespeiteAsCores #VamosDragão