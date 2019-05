500 milhas de Indianápolis: americano bate forte e decola em treino

Com dificuldades financeiras, a equipe não possui outro chassi e tem poucas peças de reposição.

Além de Kaiser, outros três pilotos também já bateram forte nos treinos para a Indy 500: Patricio O'Ward, Fernando Alonso e Felix Rosenqvist.

O treino desta tarde chegou a ser interrompido por causa do alerta de raios na região, mas atividade já foi retomada.

Veja abaixo o momento da batida Kaiser:

After this incident in Turn 3, @KyleKRacing has been checked, cleared and released from the @IMS Infield Medical Center.#INDYCAR // #ThisIsMay pic.twitter.com/CtMEuNr9Wr

— NTT IndyCar Series (@IndyCar) May 17, 2019