Vadão anuncia jogadoras que representam seleção brasileira na Copa do Mundo de futebol feminino

Os nomes das jogadoras que vão em busca do primeiro título brasileiro na Copa do Mundo de futebol feminino foram anunciados nesta quinta-feira (16) pelo técnico da Seleção, Oswaldo Fumeiro Alvarez, o famoso Vadão. O campeonato será realizado na França entre os dias 7 de junho e 7 de julho.

As principais atletas brasileiras da modalidade foram confirmadas, como as atacantes Marta e Cristiane e a meio-campista Formiga. Assim como na versão masculina, 23 jogadoras foram convocadas para o campeonato mundial.

Apesar da recente má campanha, perdendo os últimos nove jogos, Vadão afirmou em coletiva que está animado com a Seleção. “Estamos otimistas de fazer uma grande campanha e buscar esse almejado título mundial. Saímos mais preparados. Os amistosos estão no passado”, disse.

A preparação para a copa começa no dia 22 na região de Algarve, em Portugal. O clima parecido com o francês ajudou na escolha do local. Dois dias antes da abertura da competição, o time viaja para a comuna francesa de Grenoble, onde estreia no dia 9, às 10h30 (horário de Brasília), contra a Jamaica.

Completam o grupo brasileiro as seleções da Austrália e Itália. Veja quais atletas estarão presentes na Copa do Mundo de futebol feminino:

As convocadas