Copa do Brasil 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Fluminense x Cruzeiro

View this post on Instagram

O dia 15 de maio é muito especial para a torcida Tricolor. Nesta data, há 53 anos, nascia um dos grandes artilheiros da história do Fluminense: o Super Ézio. E nada melhor que um #RecordarÉViver para celebrar com muito carinho o nosso eterno Super-herói. Obrigado por tudo, Ézio.