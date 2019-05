Série B 2019: Como assistir ao vivo online ao jogo Guarani x Vitória

View this post on Instagram

BASE | O sub-20 enfrentou a equipe do Taubaté, fora de casa, e venceu por 4 a 1, de virada. Allan, Victor Ramon, Eliel (P) e Lucas Ferron marcaram para o Bugre. No sub-15, o Guarani venceu o Paulista por 5 a 0 e o sub-17 foi derrotado por 1 a 0 pelo Paulista. 📷 Letícia Martins/Guarani Futebol Clube