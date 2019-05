Michael Schumacher ganha documentário sobre sua carreira

O ex-piloto Michael Schumacher, sete vezes campeão de Fórmula 1, ganhou um documentário sobre sua vida e a gloriosa carreira que construiu dentro dos monopostos. O filme deverá ser lançado em dezembro deste ano.

Intitulado de "Schumacher", este é o primeiro documentário sobre o ex-piloto que foi totalmente apoiado pela família do alemão.

De acordo com o jornal "Bild", o filme terá entrevistas com o pai de Schumi, Rolf, a esposa do alemão, Corinna, e os filhos Gina e Mick. Além disso, outras pessoas importantes na vida de Schumacher também vão aparecer no documentário.

O documentário está sendo produzido pela produtora Hamburgo B/14 Film e foi revelado que a família de Schumi disponibilizou vídeos inéditos sobre o ex-piloto.

O trailer do documentário será apresentado oficialmente na próxima edição do Festival de Cannes.

Em dezembro de 2013, enquanto Schumacher curtia férias nos Alpes suíços, a vida do heptacampeão de F1 mudou ao colidir com uma rocha em uma pista de esqui. O alemão ficou seis meses em coma e seu verdadeiro estado de saúde ainda é um grande mistério.