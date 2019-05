Campeonato Brasileiro 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Santos x Vasco

View this post on Instagram

Hoje é o #DiaDoSilêncio, data que conscientiza as pessoas sobre os males que a poluição sonora provoca. Para homenageá-lo, o estagiário vai relembrar ao longo dessa terça alguns jogos em que o Santos acabou "calando" o estádio adversário. E já que hoje teremos semifinal decisiva da Champions League, bora relembrar uma vitória diante do Ajax, em sua própria casa. Em 1999, no tradicional Torneio de Amsterdã, o Peixão goleou os holandeses por 4 a 1, com dois gols de Dodô, um de Aílton e outro de Aristizábal. A outra partida do Peixão no torneio foi contra o Atlético de Madrid, com mais uma vitória santista, dessa vez nos pênaltis, após um empate em zero a zero no tempo normal. Uma curiosidade peculiar desse torneio foi o sistema de pontuação geral, que somava o resultado obtido com os gols marcados. Assim, o Peixe conquistou 9 pontos no total (3 pela vitória no tempo normal, 2 pela vitória nos pênaltis e 4 pelos gols). Loucura, né? Quem aí lembra desse nosso jogaço na Holanda? 🇳🇱