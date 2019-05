View this post on Instagram

Olha a cara do @walcecosta quando chamam ele de ‘Ualce’. O certo é ‘Valce’, tá bom? 😅 ‪⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‬ ‪📸 Rubens Chiri / saopaulofc.net‬