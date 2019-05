View this post on Instagram

Os trabalhos não param! Foco total na partida diante da Chapecoense! 🤜🔴⚫ ‬ ⠀ ‪📸: @alexandrevidalfotografo ⠀ #aquiehdiferente #adidas #Brahma #CRF #Flamengo #Mengão #MRVEngenharia #NaçãoRubroNegra #Tim #UniversidadeBrasil #WixFla #MultimarcasConsórcios #BancoBS2