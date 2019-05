Campeonato Inglês: como assistir ao vivo online ao jogo Brighton x Manchester City

Neste domingo (12), Brighton e Manchester City se enfrentam pela 38ª rodada Campeonato Inglês. O jogo será no FalmerStadium às 11h00 (horário de Brasília).

O Mancester City campeão da temporada 2017/2018 marcou 100 pontos e este pode chegar até os 98. Uma vitória consagraria o City como bicampeão inglês e deixaria o time de Guardiola e companhia a apenas dois pontos atrás da campanha com maior número de pontos na história da liga.

Manchester City 2017/2018, primeiro a atingir 100 pontos. / Reprodução/ PremierLeague.com

No entanto, um empate ou uma derrota trariam um novo recorde para os Citzens. Este um pouco mais amargo. Caso termine em segundo a equipe se tornará o vice-campeão de melhor campanha desde sempre no campeonato inglês. Lógico que para isso, além do tropeço, dependeria de uma vitória do Liverpool.

Reprodução/ Google

Todos os jogos da última rodada serão transmitidos pelos canais ESPN. Os que envolvem os postulantes ao título podem ser acompanhados pela TV, e os demais serão transmitidos pelo Watch ESPN.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal fechado ESPN Brasil. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.