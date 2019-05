Copa do Nordeste 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Fortaleza x Santa Cruz

View this post on Instagram

Mais uma Fortaleza FanFest vem aí! Nesta quinta-feira, a banda do Leão fará mais um show na Arena Leão 1918. Antes da bola rolar, nossa estrutura estará montada na esplanada sul da Arena Castelão e contará com food trucks e nossa loja oficial. Chegue cedo com a sua galera e divirta-se com a Nação Tricolor. Anota aí, a partir das 19h30. Esperamos por você. #FortalezaFanFest #FortalezaEC