Jogador da série B holandesa finge doença para assistir partida do Ajax e é despedido de seu time

O jogador de futebol Jordie van der Laan atuava em um time da série B holandesa, o Telstar. Isso, até trocar uma obrigação do time pela chance de assistir uma partida de meia-final do Ajax contra o inglês Tottenham, na Liga dos Campeões da UEFA.

Jordie recebeu os ingressos de primeira-mão e viajou para Londres na semana passada para ver a disputa. No entanto, para isso, ele mentiu para seu próprio time, pegando uma folga de quatro dias sob a desculpa de estar doente.

"Liguei para dizer que estava doente, mas claramente essa não foi a melhor decisão. No fim, alguém descobriu", contou o holandês ao jornal BBC. No entanto, ele não contava com as câmeras do estádio.

A mentira foi flagrada quando o jogador apareceu na televisão durante a emissão do jogo, que foi assistida por amigos e colegas de time de Jordie. Isso, somado às suspeitas de seu treinador, Mike Snoei, acabou por encurralar o mentiroso.

"O treinador disse que foi incrivelmente estúpido da minha parte, e decidiu que o melhor seria terminar meu contrato", contou o jovem. Isto, no entanto, não abalou o boleiro a ponto de impedir que comprasse o ingresso para o segundo jogo da disputa, que ocorrerá em Amsterdam.